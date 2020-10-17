Тульский «Арсенал» с минимальным счётом обыграл «Урал»

https://static.news.ru/photo/b0b8b12a-1144-11eb-b806-fa163e074e61_660.jpg Фото: ПФК «Арсенал» Тула/vk.com

Тульский «Арсенал» на своём поле в 11-м туре Российской премьер-лиги с минимальным счётом 1:0 обыграл «Урал» из Екатеринбурга. Победу хозяевам принёс гол Александра Ломовицкого.

На встрече работала бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. Его ассистентами были Игорь Демешко из Химок и москвич Николай Ерёмин.

Единственный гол матча был забит на 36-й минуте. Хозяева провели атаку, в ходе которой Эванс Кангва, пройдя до лицевой линии, прострелил на Ломовицкого. Александр, оказавшись перед воротами соперника, техничным ударом в одно касание отправил мяч в дальний угол.

По итогам встречи «Арсенал» с 12 очками расположился на 11-м месте. Проигравший «Урал» остался при своих 10 очках на 13-й позиции.

Как ранее писал NEWS.ru, московский «Спартак» одержал волевую победу над подмосковными «Химками». Встреча 11-го тура Российской премьер-лиги прошла на стадионе «Арена-Химки» и завершилась со счётом 3:2. Дебютным голом в составе «красно-белых» отметился Александр Кокорин.