Тренер «Сочи» о матче с «Локомотивом»: мы довольны одним очком

https://static.news.ru/photo/680d9a22-be32-11ea-9f2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Главный тренер футбольного клуба «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал нулевую ничью с московским «Локомотивом» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги.

Не хватило свежести играть через два дня на третий. Первый тайм не планировали, что соперник будет использовать быстрые атаки с передачами за линии обороны, было непросто, у «Локомотива» хороший атакующий потенциал. Тем не менее мы искали хорошие моменты. Не хватило нам точности. Но мы довольны одним очком, ребята провели насыщенный график, показали мастерство и героизм. Да, пока не всё получается, но мы довольны, — сказал Федотов на послематчевой пресс-конференции.

Кроме того, он признался, что на данный момент нет решения по поводу того, примет ли участие нападающий и лидер команды Александр Кокорин в матче с «Зенитом».

Как писал NEWS.ru, в матче 26-го тура Российской премьер-лиги футбольный клуб «Локомотив» сыграл вничью с «Сочи» (0:0).

В других матчах 26-го тура РПЛ тульский «Арсенал» обыграл московское «Динамо» со счётом 1:0, «Тамбов» переиграл московский «Спартак» со счётом 3:2, а «Крылья Советов» и «Ростов» сыграли вничью, ранее писал NEWS.ru.