Тренер «Ротора» не «попка-дурак», а в «Химках» процветает «тягомотина»

Подмосковные «Химки» и волгоградский «Ротор» завершили прошлый сезон первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) за здравие, а сезон Российской премьер-лиги начали за упокой. Обе команды идут нога в ногу — после четырёх туров они имеют по три поражения и по одной ничьей. Разница лишь в том, что первые пропустили на один мяч меньше. Не секрет, что любому дебютанту в высшем дивизионе приходится довольно непросто. Сразу влиться в борьбу хотя бы за середину турнирной таблицы практически невозможно. Только вот «Ротор», в отличие от «Химок», пошёл по правильному пути укрепления состава. Правда, проблема состоит в том, что это пока не работает. NEWS.ru разбирался, почему командам не удаётся почувствовать себя уверенно в высшем дивизионе.

«Ротор»

Волгоградцы как никто другой хотят закрепиться в РПЛ, избежав по итогам сезона попадания в зону вылета. Чтобы добиться цели, руководство клуба решило максимально изменить состав. Это напоминает историю сочинцев, которые, ворвавшись в высший дивизион, начали скупать всё и всех (в основном, конечно, это коснулось футболистов «Зенита»). Шутки-шутками, но «Сочи» сейчас прекрасно себя чувствует. «Ротор» же, напротив — у клуба нет своего Ротенберга, который готов тратить крупные суммы на громкие трансферы. Бюджет волгоградской команды в разы меньше, но на нескольких игроков там всё-таки потратились: коллектив пополнил бывший полузащитник московского «Спартака» Жано Ананидзе, а также Седрик Гогуа, которого ЦСКА заботливо отдал на год. Второй, кстати, быстро стал одним из главных футболистов волгоградцев. Возвращаясь к «Сочи», надо отметить, что Евгений Песегов, некогда капитан команды с берегов Чёрного моря, теперь тоже сменил прописку. Правда пока и ему не удаётся вписаться в схему «Ротора».

Но на этом останавливаться не стали. В Волгоград также переехал хавбек «Краснодара» Илья Жигулёв. За место под волгоградским солнцем борются Александр Саплинов из «Ростова» и Даниил Степанов из «Рубина». Эти ребята не смогли проявить себя в предыдущих командах, так что сейчас пришло время показывать свою силу.

vk.com/fc.rotor

Интересно и то, что «Ротор» решил сделать ставку на легионеров, причём на грузин. Тот же Жано, Беки Микелтадзе (аренда «Рубин»), Зурико Давиташвили (аренда «Рубин»), Соломон Кверквелия (аренда «Локомотив») и Николай Кипиани, который, правда, имеет российское гражданство. Но сам факт — грузинская диаспора — это новый характер и стиль. Именно они должны «впиваться в поле когтями» и «выгрызать» победы. Но пока они больше напоминают маленьких котят, которые гонятся за мячом, но не знают, что делать с ним дальше. Помочь им должны Армен Манучарян из «Пюника» и Патрисио Матрикарди из «Астераса» (Греция). Но и они пока не спасают утопающих.

Главный тренер команды Александр Хацкевич явно не понимает, как связать их всех воедино, хоть и предпринимает различные попытки. Не хотелось бы, чтобы корабль пошёл ко дну, но, честно говоря, пока ожидается только это. Игроки абсолютно не чувствуют друг друга, в целом команда выглядит довольно сыро и несыгранно. После четырёх туров в её активе одно очко; клуб пропустил семь мячей, а забил лишь два. А впереди «Спартак», который после возвращения Доменико Тедеско как раз «выгрызает» победы. Не думается, что в среду, 26 августа, «красно-белые» будут играть в половину возможностей. Да и текущему «Ротору» москвичи явно не по силам. Им стоит надеяться только на удачу.

vk.com/fc.rotor

Единственной проверкой на прочность станут те самые «Химки», которые расположились строчкой выше. И если «Ротор» её пройдёт, то есть небольшой шанс, что победа взбодрит команду. Но пока подопечные выглядят очень скучно.

Футбольный агент Дмитрий Селюк, чей игрок Седрик Гогуа перешёл на правах аренды в «Ротор», уверен, что наставник как раз является одним из лучших специалистов.

Хацкевич делает супер работу. Тут же дело не в результате. Он так организовал игроков не очень высокого уровня, которые есть в «Роторе», что товарищескую игру с ЦСКА сыграли вничью (0:0), с «Динамо» тоже (0:0). Им просто нужны футболисты в атаку, и у команды всё будет хорошо. Против «Зенита» коллектив играл в три-пять защитников, с «Динамо» — уже в четыре. Наставник показывает, что меняет тактику, пробует новое. Он не какой-то «попка-дурак». Некоторые тренеры вообще ничего не делают, просто в ладошки хлопают. Хацкевич один из лучших тренеров в РПЛ. Ему просто надо обратить внимание на атаку, некому забивать. Срочно нужен нападающий. Думаю, «Ротор» не вылетит, — сказал Селюк в разговоре с NEWS.ru.

«Химки»

У подмосковного клуба, кстати, дела идут ненамного лучше. Дмитрий Гунько, возглавивший команду после увольнения Сергея Юрана, близок к такому же исходу. Правда его, в отличие от предшественника, готовы убрать именно из-за текущих результатов. Эх, «Химки», поспешили вы избавляться от Сергея Николаевича. Понятно, что впереди у коллектива также непростой соперник — тульский «Арсенал», но он сейчас как раз находится не в лучшей форме. Это далеко не тот «Арсенал», который мы помним по предыдущему футбольному сезону. И если «Химкам» удастся на выезде набрать очки, то, может, и слухи об отставке тренера прекратятся. А если нет — нас может ждать очередная подмосковная интрига.

Дмитрий Гунько Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Интересно получается, что министр спорта Московской области Роман Терюшков вещал о необходимости укрепления состава, ведь никто не хочет, чтобы команда выглядела как мальчики для битья. Но в итоге клуб пошёл по другому пути — состав приблизительно такой же, как и в прошлом сезоне, пусть немного и видоизменён. Изначально все ожидали, что «Химки» станут фарм-клубом московского «Спартака». Но попытка оказалась тщетной — на правах аренды в другой коллектив могут переходить не более двух футболистов. Так что «красно-чёрные» развиваются иначе. Состав покинули пять футболистов (Андрей Мендель, Александр Смирнов, Алексей Скворцов, Дмитрий Барков и Дмитрий Каменщиков), а пришли четверо — Александр Ломовицкий из «Спартака», Брайан Идову («Локомотив»), Даниил Липовой («Динамо») и Александр Филин, который вернулся из тамбовской аренды. То есть по сути ничего не изменилось.

Агент также задаётся вопросом, что ждёт подмосковный клуб, и почему не происходит усиления.

«Химки» ничего не делают, и это странно. Вместо того, чтобы укрепиться, они думают, что у них впереди есть время. А его не так много. Им нужно как можно быстрее осуществлять трансферы, им нужен игрок в каждую линию. «Химки» рассчитывали, что «Спартак» отгрузит им футболистов в аренду, но не тут-то было. Самое интересное, перед тем, как Гогуа перешёл в «Ротор», я его советовал именно химчанам, потому что всё же и жил он в Москве, и усиление неплохое. Но там, видимо, такие виртуозы принимают решения, что Гогуа показался им недостаточно сильным футболистом. Но с его переходом поняли, что совершили ошибку. В «Химках» вечно какие-то перемены, я не успеваю следить, кто там новый спортивный директор, тренер. Поэтому, я думаю, и происходит то, что мы видим. Какая-то «тягомотина» в клубе, конечно. Впереди у них две игры, и произойдут изменения у всех, — утверждает Селюк.

Гунько в который раз выпускает на поле Максима Мартусевича, привозящего мячи в свои ворота. Вспомните хотя бы встречу с «Тамбовом», где сначала забили гол, а потом благодаря Мартусевичу соперник заработал пенальти (который Владимир Обухов не смог реализовать). И вроде бы тренеру нельзя что-то предъявить, ведь официально он начал работать с командой только в августе, и ему нужно время, чтобы присмотреться к каждому игроку и понять, как правильно расположить 11 человек для эффективного результата. Однако «Химкам», совершенно очевидно, нужно укрепление, а дни до закрытия трансферного окна летят очень быстро. До октября остаётся немного времени, и пока команда катится в болото, которое сама и создала.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

У Гунько после оставшихся матчей против «Арсенала» и «Ротора» будет две недели на перестройку. Длительный перерыв поможет исправить ошибки, недочёты и понять, как грамотно работать с новыми игроками — в случае, если они всё-таки появятся.

Футбольный агент считает, что обеим командам просто нужно время адаптироваться в премьер-лиге.

Всем командам, которые приходят из ФНЛ, нужно адаптироваться в чемпионате и усилиться, потому что некоторые футболисты, откровенно говоря, не дотягивают. Но это палка о двух концах. В России думают: «Раз эти игроки помогли выйти в высшую лигу, значит, им нужно дать шанс выйти на поле». А там минимально надо менять половину команды, а может даже 80%, если не хотите вернуться обратно. Пока к этому придут, нужно, чтобы они несколько раз проиграли, только тогда люди начинают задумываться, — считает Селюк.

По его мнению, «Ротор» как раз демонстрирует неплохое усиление. Тем не менее, он считает, что в борьбе за выживание клуб всё равно будет бороться.

«Ротор» сыграл с «Зенитом», «Динамо», «Сочи», — теми, кто находится наверху. Но я думаю, что волгоградцы будут пытаться ухватить очки. Хотя группа «Ротор», «Химки», «Арсенал» и «Уфа» будет бороться в четвёрке: две на вылет, две в стыковых матчах, — заключил он.

Другой футбольный агент Алексей Сафонов убеждён, что проблема обоих клубов заключается в слабых игроках и не менее слабых наставниках.

Уровень соревнований другой, у обеих команд подбор игроков слабее, чем у других коллективов премьер-лиги. Наверное, и тренеры не самые сильные. В принципе, с такими экспериментами, которые делает «Ротор», можно спокойно вылететь обратно. А «Химки» вообще последнюю игру (с «Ахматом» (1:2). — NEWS.ru) не должны были проигрывать, здесь вопросы к тренеру. Полагаю, что подмосковный коллектив всё-таки будет добавлять игроков, просто сейчас должны определиться, останется ли тренер или поменяется. Не удивлюсь, если и у «Ротора» произойдёт смена наставника, — сказал Сафонов корреспонденту NEWS.ru.

Вообще складывается впечатление, что именно «Ротор» и «Химки» займут последние места турнирной таблицы РПЛ и вернутся туда, где начинался их путь к высшему дивизиону. Но, честно говоря, не очень этого хочется.