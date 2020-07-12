Тренер «Локомотива» Николич недоволен матчем против «Уфы»

https://static.news.ru/photo/8294801c-c455-11ea-98ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Марко Николич разочарован матчем 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Уфы».

Мы не довольны результатом и самим качеством игры. В решающих играх важно каждое очко, у нас было десять ненужных ошибок, вот прям отдавали мяч, давали шанс сопернику убегать в контратаку, останавливать наш футбол. Несомненно, во втором тайме мы выглядели лучше, но как часто бывает в футболе, нам немного не хватило сил. Конечно, у нас были шансы, но, может, не так много, как хотелось бы. Надо признать, у «Уфы» они тоже была возможность забить с контратаках, — сказал Николич на послематчевой пресс-конференции.

Отвечая на вопрос NEWS.ru относительно возвращения Фарфана, Николич отметил, что Джефферсон показал качество, а тренер очень счастлив, что он забил гол.

Все знают, кто он такой, более чем очевидно, что «Локо» его не хватало. Надеюсь, в оставшихся играх он нам сильно поможет, — добавил он.

Он также отметил, нападающий Лука Джорджевич в этом сезоне больше не сыграет, также в следующем матче не выйдет полузащитник Мацей Рыбус.

Ранее NEWS.ru писал, что «Локомотив» сыграл вничью с «Уфой» в домашнем матче 28-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 1:1. Счёт в матче с пенальти открыл полузащитник «Уфы» Даниил Фомин, забив гол на 39-й минуте матча. В концовке игры отличился полузащитник «железнодорожников» Джефферсон Фарфан, сравняв счёт на 81-й минуте встречи. Фарфан отсутствовал на поле 13 месяцев из-за травмы.