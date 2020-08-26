Тренер «Динамо» поздравил команду с победой над «Зенитом»

https://static.news.ru/photo/8176bde2-e7d9-11ea-b3b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Лантюхов Сергей / NEWS.ru

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков дал оценку победе (1:0) над питерским «Зенитом» в матче пятого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ)

Поздравляю команду с заслуженной победой. В первом тайме играли очень хорошо, забили гол. После перерыва здорово оборонялись, выстояли против серьёзного давления «Зенита», проявили характер, — сказал он.

Также наставник «бело-голубых» отметил, что его команде было несложно впервые в сезоне использовать схему с тремя центральными защитниками.

Мы готовили такую схему и в прошлом сезоне, поэтому не было большой проблемой применить её в матче с «Зенитом». Ребята у нас смекалистые, с головой, поэтому им было достаточно просто использовать эту схему, — подчеркнул он.

Новиков рассказал, почему в стартовом составе не было нападающего Николая Комличенко, получившего вызов в сборную России.

Николай сейчас хорошо готов физически, но мы оставили его в запасе в связи с особенностями игры питерскмх защитников. Считали, что Сильвестру Игбуну будет легче пытаться убегать от них в быстрых контратаках, — резюмировал Новиков.

Как писал NEWS.ru, петербургский «Зенит» уступил московскому «Динамо» в матче пятого тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 0:1 в пользу москвичей.