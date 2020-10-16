Тедеско не принимал участия в трансфере Мозеса в «Спартак»

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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско в преддверии матча 11-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Химками» отметил, что после паузы на игры сборных игрокам всегда непросто возобновлять работу в клубе.

Мы не жалуемся, потому что возросшее число сборников из «Спартака» — хороший знак. Илья Кутепов был вызван в первую сборную впервые после ЧМ, Павел Маслов хорошо сыграл за молодёжную российскую...