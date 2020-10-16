Тедеско не принимал участия в трансфере Мозеса в «Спартак»

Наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско накануне матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) прокомментировал переход в стан «красно-белых» нигерийского полузащитника Виктора Мозеса.
Я хорошо знаю этого футболиста по игре как за «Челси», так и за «Интер». Это опытный, качественный игрок. Естественно, со мной кандидатуру Мозеса руководство клуба обсуждало, и я отреагировал положительно, когда мне сказали, что есть возможность взять этого игрока. Но в самих переговорах по Мозесу я участия не принимал, поэтому никаких тонкостей этого трансфера не знаю, — cказал тренер на предматчевой пресс-конференции.
Полузащитник лондонского «Челси» Виктор Мозес перешёл в московский «Спартак» 15 октября. «Челси» купил Мозеса в 2012 году за €11,5 млн. Он провёл за лондонский клуб 128 матчей и забил 18 голов. Вторую половину прошлого сезона футболист был в аренде в «Интере», однако итальянский клуб не стал покупать игрока. Также Мозес выступал за английские «Кристал Пэлас», «Уиган Атлетик», «Ливерпуль», «Сток Сити», «Вест Хэм Юнайтед», турецкий «Фенербахче» и миланский «Интер», писал NEWS.ru.