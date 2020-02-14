https://static.news.ru/photo/34401046-4f40-11ea-871f-fa163e074e61_660.jpg Александр Кержаков Фото: a.kerzhakov11/instagram.com

Приморский суд Санкт-Петербурга увеличил с 1,2 млн до 5 млн рублей сумму неустойки по алиментам экс-футболиста Александра Кержакова матери своего первого ребёнка.

Изначальную сумму установил мировой судья, Мария Кержакова требовала от экс-супруга 6,4 млн рублей. Она также обратилась в суд с просьбой лишить Кержакова права на управление автомобилем.

По информации «Интерфакса», долг бывшего футболиста по алиментам превысил 15 млн.

Его дочь от Марии Кержаковой родилась в 2005 году.

Как писал NEWS.ru, спортсмену уже запретили выезжать за границу из-за долгов.