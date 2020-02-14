Приморский суд Санкт-Петербурга увеличил с 1,2 млн до 5 млн рублей сумму неустойки по алиментам экс-футболиста Александра Кержакова матери своего первого ребёнка.
Изначальную сумму установил мировой судья, Мария Кержакова требовала от экс-супруга 6,4 млн рублей. Она также обратилась в суд с просьбой лишить Кержакова права на управление автомобилем.
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Его дочь от Марии Кержаковой родилась в 2005 году.
Как писал NEWS.ru, спортсмену уже запретили выезжать за границу из-за долгов.
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