«Спартак» впервые за три года проиграл ЦСКА в 26-м туре чемпионата России «Спартак» проиграл ЦСКА в 26-м туре чемпионата России

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press

Футболисты московского ЦСКА в гостях со счетом 2:1 одержали победу над московским «Спартаком» в матче 26-го тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Лукойл-Арене», там присутствовало более 39 тысяч зрителей.

Как уточняется, «Спартак» впервые за три года проиграл ЦСКА. В составе победителей голы забили Сауль Гуарирапа (44-я минута) и Кристиян Бистрович (89-я). У «Спартака» проявил себя Эсекьель Барко (87-я, с пенальти). У красно-белых был удален Срджан Бабич (93-я).

До этого московское «Динамо» обыграло казанский «Рубин» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги, встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу бело-голубых. Дважды отличился полузащитник Ярослав Гладышев — на 23-й и 61-й минутах.

Ранее «Динамо» победило «Рубин» со счетом 3:1. Ярослав Гладышев забил два гола, а Бителло — третий на последних минутах. «Рубин» ответил голом Руслана Безрукова. В концовке Валентин Вада попал в перекладину, а Мирлинд Даку получил красную карточку. В результате матча «Динамо» поднялось на пятое место, а «Рубин» остался на восьмом.

Также Российский футбольный союз пожизненно дисквалифицировал игроков «Коломны» Никиту Мерзлюка и Кадыргали Симбаева за организацию договорного матча в Кубке России. Инцидент произошел 1 августа, когда команда проиграла «Амкалу» со счетом 1:8. После матча клуб расторг контракт с футболистом, при этом результат встречи аннулирован не будет.