«Спартак» потребует извинений от комментатора «Матч ТВ» Казанского

https://static.news.ru/photo/99d0face-1aec-11eb-8377-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московский футбольный клуб «Спартак» потребует извинений от комментатора телеканала «Матч ТВ» Дениса Казанского за шутку про «отрубленную голову» тренера «красно-белых» Доменико Тедеско.

О намерении клуба требовать извинений от журналиста сообщил директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов. Он отметил, что шутку про главного тренера команды в стане «красно-белых» восприняли как оскорбление.

Мы также обратимся в редакцию самой программы с просьбой принести публичные извинения тренеру Доменико Тедеско, — заявил Фетисов в интервью Telegram-каналу K/On/Off.

Напомним, шутка Дениса Казанского прозвучала в YouTube-канале «Коммент.Шоу». Участники эфира заявили, что «если отрубить голову Тедеско, то он будет бегать ещё пять минут и выпустит Бакаева».

Как сообщал NEWS.ru, 24 октября стало известно, что «Спартак» предложил продление контракта главному тренеру Доменико Тедеско. Генеральный директор футбольного клуба Шамиль Газизов между тем заметил, что руководство команды сделало такое предложение тренеру, однако «теперь он сам должен решать».