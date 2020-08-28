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Футбол

«Сочи» и «Урал» сыграли вничью без голов

23:02, 30 августа 2020
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Футбольные команды «Сочи» и екатеринбургский «Урал» завершили игру с нулевым счётом в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра прошла на стадионе «Фишт».

На 29-й минуте центральный защитник «Сочи» Эммануэль Маммана получил травму, из-за чего его пришлось заменить.

В следующий раз сочинцы сыграют с грозненским «Ахматом», а «Урал» — с подмосковными «Химками». Однако матчи пройдут после пуз на играх национальных сборных.

Ранее NEWS.ru сообщил, что российский полузащитник Александр Головин, выступающий за «Монако», получил травму в матче второго тура чемпионата Франции против «Меца». Он может пропустить предстоящие матчи сборной.

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