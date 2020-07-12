Слуцкий о матче с ЦСКА: рад, что футболисты «Рубина» не бросили вёсла

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий рассказал о своих ощущениях от возвращения на арену московского ЦСКА в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Специалист возглавлял московскую команду с 2009 по 2016 год.

Очень приятные ощущения, внутренняя теплота. На протяжении всего матча у меня было иное состояние, которое не испытываю при других матчах. Было приятно вернуться на стадион, на котором я провёл хоть...