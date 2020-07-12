Слуцкий о матче с ЦСКА: рад, что футболисты «Рубина» не бросили вёсла

Главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий прокомментировал матч 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА.
Первый тайм не очень получился, не получался переход в атаку, поэтому сосредоточились на обороне. Во втором тайме стало получаться лучше. Но сначала пропустили, кстати, при курьёзных обстоятельствах: опорный полузащитник Абильдгор должен был замениться из-за травмы, а центральный защитник Пабло Сантос тоже получал помощь врачей. Центральная зона у нас просела, что и привело к голу. Но я рад, что не бросили вёсла и сумели отыграться, — сказал Слуцкий журналистам после матча.
Специалист позитивно отметил концовку чемпионата для казанской команды.
Мы очень удачно провели отрезок после пандемии. Это касается и качества, и результата. Прописку мы сохранили, теперь нужно наращивать качество. Постараемся в последующих матчах тоже взять очки, — добавил он.
Ранее NEWS.ru писал, что ЦСКА сыграл вничью с казанским «Рубином» в домашнем матче 28-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 1:1. Счёт открыл нападающий москвичей Фёдор Чалов, забив на 62-й минуте встречи. На 87-й минуте встречи «Рубин» заработал первый в сезоне пенальти, который реализовал нападающий Евгений Марков.
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