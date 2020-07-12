«Рубин» ушёл от поражения ЦСКА благодаря VAR и пенальти

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Новый генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» рассказал, что зашёл в раздевалку к своей бывшей команде «Уфе» после матча 28-го тура чемпионата России против «Локомотива».

Новый менеджмент «Уфы» — это те люди, с которыми я работал и которых я готовил. Я думаю, у них всё будет хорошо. Мы сейчас каждый занимаемся своих делом, я полностью...