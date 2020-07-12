«Рубин» ушёл от поражения ЦСКА благодаря VAR и пенальти

Московский футбольный клуб ЦСКА сыграл вничью с казанским «Рубином» в домашнем матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:1.
Счёт открыл нападающий москвичей Фёдор Чалов, забив на 62-й минуте встречи. Именно форвард стал лучшим игроком матча по мнению экспертов.
На 87-й минуте встречи «Рубин» заработал первый в сезоне пенальти, который реализовал нападающий Евгений Марков.
На данный момент ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 47 очков. «Рубин» находится на девятом месте, имея в активе 34 очка.
В других матчах 28-го тура РПЛ тульский «Арсенал» обыграл «Тамбов» со счётом 2:1, петербургский «Зенит» сыграл вничью (1:1) в выездном поединке с грозненским «Ахматом», «Сочи» на поле своей арены «Фишт» одержал победу со счётом 1:0 над московским «Спартаком», а московский «Локомотив» сыграл вничью с «Уфой» (1:1), писал NEWS.ru.
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