Пора искать другого голкипера: зачем Гильерме нужен сборной России

Третьего сентября сборная России по футболу сыграет против Сербии в матче Лиги наций. Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов уже объявил состав на ближайшие поединки. Голкипер номер один — Маринато Гильерме из «Локомотива». Но действительно ли он должен быть основным вратарём? NEWS.ru вспоминает его последние ошибки во внутреннем чемпионате и пытается понять, повлияют ли они на игру в воротах сборной.

Марко Николич Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер «Локо» Марко Николич после матча Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом» (2:3) на послематчевой пресс-конференции заявил, что поражение «железнодорожников» от грозненской команды является первым за долгое время. Странно оглядываться назад. Сейчас хочется напомнить сербскому специалисту, что уже закончился пятый тур нового чемпионата. А если ему так хочется, то давайте вспомним Суперкубок страны, с которого обычно принято начинать отсчёт нового сезона РПЛ. И там, если он забыл, «Локомотив» как раз проиграл. Вряд ли в этих пропущенных мячах можно обвинять Гильерме, но второй гол точно вызывает вопросы.

Ладно, всякое бывает, как будто другие вратари не ошибаются. Ещё как ошибаются, но они не попадают в основной состав сборной. В третьем туре «Локо» впервые пропустил от «Урала». И вот с этого момента у главного голкипера страны начались серьёзные проблемы. В матче со «Спартаком» российский бразилец ошибся в ближнем бою — на 53-й минуте Наиль Умяров из глубины поля сделал классный заброс в свободную зону на линию штрафной площади. Туда на скорости прибежал Джордан Ларссон, подхватил снаряд и легко переиграл вратаря, сравняв счёт (1:1). Грубый позиционный недочёт защиты «Локомотива», но и не менее грубый голкипера.

После этой игры российскому вратарю стоило бы провести работу над ошибками. Но встреча с «Ахматом» показала, что недочёты не исправлены от слова совсем. Из трёх пропущенных мячей два — это заслуга именно голкипера, которому «помогла» оборонительная линия. А может, и все три?

Грозненцы открыли счёт после несогласованных действий «железнодорожников» на левом фланге: Максим Ненахов передачей со своей половины поля вывел Владимира Ильина один на один с вратарем «Локомотива». Есть ли вина голкипера? Хм, а не похожий ли мяч один на один он пропустил в предыдущем матче?

Дальше уже у Гильерме последовали проблемы с игрой ногами — голкипер сборной России пару раз отдавал неудобные пасы, что даже одноклубники мешкались. Это привело ко второй грубой ошибке на 45-й минуте. Бразильский голкипер с российским паспортом поспешно ввёл мяч в игру, Марат Быстров перехватил пас на Гжегожа Крыховяка и вывел Артёма Тимофеева на удар. Дважды защитники накрыли мяч, но в третий раз он пролетел между рук вратаря «красно-зелёных».

А на 58-й минуте «Ахмат» забил третий гол и поставил точку: подопечные Андрея Талалаева накрыли выход «Локо» из обороны в центре поля и за пару пасов вывели Бернарда Беришу на удар — албанец закатил мяч прямо между ног. Станислав Саламович, всё хорошо? Две ошибки подряд в одном матче.

Анзор Кавазашвили Сергей Киселев/АГН «Москва»

Бывший голкипер национальной сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что пришло время задуматься о смене вратарской позиции в главной команде страны.

Настала пора искать голкипера, который будет более качественно играть и в клубе, и в сборной — это сто процентов. Если сравнивать игру Гильерме ранее и матчи, которые он проводит сейчас, то разница очевидна, но здесь за основу можно взять то, что подходят годы (ему 34 года. — NEWS.ru), мандраж становится больше. И вместо того, чтобы набрать больше мастерства за счёт возраста и опыта, видимо, наш обрусевший бразилец не совсем чувствует себя в своей тарелке. Если такие пеночки пускает, то надо ему заканчивать и уступать место другому молодому вратарю, который попрактикуется в основном составе и будет показывать лучший результат. Но к этому он придёт сам. Думаю, что этот сезон для него последний в сборной, — сказал Кавазашвили корреспонденту NEWS.ru.

Однако он отметил, что любая команда готовится к сопернику на самых высоких позициях. Если главный тренер решает на данный момент ставить в ворота натурализованного бразильца, значит, он ему доверяет.

Я бы не сказал, что Антон Шунин (вратарь «Динамо») играет лучше, чем тот же Александр Максименко («Спартак») и Матвей Сафонов («Краснодар»). Вы должны понимать, что доверие оказывают тому вратарю, в котором Черчесов видит потенциал и уверен, что он будет на сто процентов соответствовать. Не будем забегать вперёд, посмотрим, что будет дальше, — добавил специалист.

Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин, напротив, уверен, что 34-летний спортсмен по праву считается голкипером номер один.

Ошибки в клубных матчах не скажутся на игре в сборной. Ошибки случаются у всех, в следующих матчах выйдет и выручит сборную. На данный момент, я думаю, он по праву является вратарём номер один и устраивать панику по этому поводу не стоит, — сказал Нигматуллин в беседе с NEWS.ru.

Экс-нападающий «железнодорожников» Дмитрий Булыкин поддержал коллегу. По его мнению, у каждого вратаря бывают моменты, которые приводят к голу.

Иногда это роковые ошибки, как в финалах Лиги чемпионов, но голкиперы обычно обладают устойчивой психикой и, как правило, уже в следующей игре таких недочётов не допускают. Они успевают восстановиться психологически. А уж когда происходит перестроение от клубов в сборные, тут сто процентов ошибки не довлеют над психикой вратаря, — отметил Булыкин в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Он уверен, что Станислав Черчесов будет выбирать основных игроков, исходя из того, кто как будет тренироваться, чувствовать себя физически и психологически.

Учитывая, что Станислав Саламович был сам голкипером, он лучше разберётся во вратарской кухне, чем те же футболисты, — заключил он.

Евгений Ловчев Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Всё это, конечно, прекрасно, однако бывший полузащитник сборной СССР Евгений Ловчев убеждён, что сейчас нет таких достойных вратарей, которые бы считались неприкасаемыми.

Раньше голкиперы были не просто неприкасаемой кастой, но очень хорошей и уважаемой. У нас было очень много великих вратарей, причём в одно и то же время: Игорь Нетто, Владимир Маслаченко, Анзор Кавазашвили, Ринат Дасаев — можно бесконечно перечислять. И такое «очень хорошие» закончилось на Игоре Акинфееве, — сказал Ловчев в беседе с NEWS.ru.

По словам экс-полузащитника сборной СССР, Игорь всегда был номером один, а остальные — это ребята номер два, и все они не безошибочны, и Гильерме в том числе.

А когда Акинфеев ушёл, тренер выбирает, кто на сегодняшний (!) день выглядит лучше. И в какой-то момент Гильерме стал обходить других именно по результатам «Локомотива». Команда обычно мало пропускает, но сказать, что он выдающийся, нельзя. Поэтому Черчесов смотрит в том числе и по последним тренировкам в сборной, — отметил Ловчев.

По словам экс-хавбека, на данный момент есть несколько вратарей, которые выглядят лучше бразильца.

Сегодня лучше всех выглядят два молодых вратаря — Сафонов и Максименко. Но я вспоминаю, как сам же говорил, когда Александр пропускал плюшки в ближний угол — это вратарская школа, которая у него была в юношестве не очень хороша, — отметил он.

Тем не менее Ловчев убеждён, что обвинять во всех бедах Гильерме нельзя.

Надо понимать, что происходит ещё и внутри клуба. И (Василий) Кикнадзе (генеральный директор «Локомотива». — NEWS.ru), и увольнение (Юрия) Сёмина (бывшего тренера «Локомотива»), и встречи с болельщиками, когда генеральный директор набросился на фанатов — всё это не проходит бесследно для футболистов. Говорить, что он настолько плох, что его не надо ставить — разберётся Черчесов, который в сборной проведёт несколько дней перед чемпионатом, — добавил Ловчев.

Однако ошибки есть, и они очевидны. По словам Ловчева, «вратари сначала по полю ходят, а потом сами что-то недосмотрели и кричат». Бывший футболист призывает не делать вывод по прошедшим поражениям.

У всех провалы были — и у Шунина, и у Сослана Джанаева. Ещё раз повторю: сейчас нет выдающегося вратаря, и надо посмотреть, в какой форме он будет перед матчем сборной, — заключил он.

Футбольный агент Дмитрий Селюк также сделал акцент на атмосфере внутри «красно-зелёных». По его мнению, на Гильерме оказывает давление именно происходящее в коллективе.

Ситуация такова, что тут больше психологические моменты складываются, потому что то, что происходит с «Локомотивом» — это какой-то ужас. Для меня странно, что Кикнадзе не увольняют. Когда один человек, неважно, Кикнадзе, Минадзе, Шминадзе противопоставляет себя всем болельщикам, старается принизить их роль и превысить свою, чем добивается неприятного скандирования в свой адрес — это, естественно, вносит в команду большую нервозность. Для меня очевидно, что Гильерме — хороший вратарь, но момент внутри «Локо» на нём точно сказывается. В данном случае мы видим, что «Локо» как тот лось, которого ранили — он пьёт, а ему всё хуже и хуже, — сказал Селюк NEWS.ru.

Он убеждён, что не стоит винить Гильерме. Однако специалист отметил игру грозненского «Ахмата» и объяснил причины неудачи «красно-зелёных» в конкретной встрече.

Я бы не стал винить Маринато. Но мне очень понравилось, когда три игрока «Ахмата» находились в штрафной площади при выносе мяча, и никто этого не ожидал, отсюда ошибся Гильерме. Ни защитники, ни вратарь не ожидали такой наглости от игры соперника. Талалаев сделал много неожиданных ходов, на что не рассчитывал Гильерме и весь коллектив, — считает агент.

Возвращаясь к обсуждению возможного влияния клубной игры на выступления в сборной, Селюк отметил, что одно может сказаться на другом, однако голкипер не допустит таких же неудач.

Безусловно, на игре в сборной психологические аспекты внутри коллектива могут сказаться на вратаре. Но Гильерме — это человек с характером. И Акинфеев ошибается, и Максименко. Но Акинфеев — это глыба из вратарей, очень жаль, что он не хочет играть за сборную, — добавил он.

Футбольный специалист также отметил, что вызов бразильца в сборную — это видение наставника Станислава Черчесова, в компетенции которого он не сомневается.

Черчесов сам вратарь. Я с большим уважением к Станиславу Саламовичу отношусь, и в его компетенции не сомневаюсь. И если он считает, что надо вызвать, значит, надо. Ведь иногда, наоборот, человека в определённый момент надо поддержать. Если он допустил ошибку и его клеймить, то он будет продолжать так поступать. А если поддержать, то все эту ошибку забудут, — заключил он.

Что же, может быть, Гильерме и правда стоит просто поддержать, и тогда голкипер вернётся на тот уровень, к которому привыкли все болельщики и любители футбола. А может, дорогу надо дать другим.

В любом случае, последнее слово остаётся за главным тренером