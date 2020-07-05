«Оренбургу» разрешили сыграть с «Рубином» несмотря на коронавирус в клубе

https://static.news.ru/photo/60e63990-bea3-11ea-af01-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК "Оренбург"/vk.com

Футбольный клуб «Оренбург» получил разрешение от Роспотребнадзора сыграть против казанского «Рубина» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

У регионального отделения Роспотребнадзора нет ограничений для участия в матче футболистов и сотрудников оренбургской команды, которые планируют принять участие в выездном матче в Казани, сообщает пресс-служба РПЛ.

Матч между «Рубином» и «Оренбургом» состоится 5 июля в 18:30.

Как писал NEWS.ru, «Оренбург» не смог провести игру с «Уралом», так как управление Роспотребнадзора по Оренбургской области не согласовало проведение матча из-за случаев заболевания коронавирусом в клубе. Болезнь была подтверждена у десяти представителей «Оренбурга». В итоге Российский футбольный союз (РФС) засчитал клубу техническое поражение в матче 25-го тура РПЛ с екатеринбургским «Уралом».