ФК «Оренбург» попросил перенести матч с «Рубином»

Российская премьер-лига вернулась 19 июля. Для оренбуржцев первый матч после возвращение принёс поражение московскому «Локомотиву» со счётом 0:1. После этой игры в оренбургской команде было обнаружено восемь случаев заражения коронавирусом. В двух предыдущих турах чемпионата России «Оренбургу» были засчитаны технические поражения в связи с неявкой команды на матчи против «Урала» и «Краснодара».
После 25 туров премьер-лиги «Оренбург» занимает последнее место в таблице с 23 очками.
Ранее NEWS.ru писал, что казанский футбольный клуб «Рубин» согласен перенести матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга» из-за случаев заражения коронавирусом в команде соперника. Матч должен состояться 5 июля, но будет перенесён на резервную дату 19 июля, так как в казанской команде готовы на это пойти.