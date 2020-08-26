Матч ЦСКА и «Краснодара» закончился ничьей

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Главный тренер футбольного клуба «Ахмат» Андрей Талалаев прокомментировал победу над московским «Локомотивом» в матче пятого тура Российской премьер-лиги со счётом 3:2.

Я слышал, мы давно не выигрывали у «Локомотива», поздравляю болельщиков. В первом тайме команда сыграла хорошо, допустили много ошибок — работа будет направлена на то, чтобы избавиться от ненужных красных...