Матч ЦСКА и «Краснодара» закончился ничьей

Встреча футбольных клубов ЦСКА и «Краснодар» на арене последнего в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) завершилась ничьей.
Счёт мачта составил 1:1. У хозяев гол на 80-й минуте забил Вандерсон, у гостей на 28-й минуте — Константин Кучаев.
Ранее, как писал NEWS.ru, грозненский «Ахмат» в гостях одержал победу над московским «Локомотивом» со счётом 2:3 в матче чемпионата России по футболу. Это первая победа грозненцев над железнодорожниками с 2016 года.
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