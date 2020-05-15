Лионель Месси установил новый рекорд Ла Лиги

https://static.news.ru/photo/304628d8-ae2f-11ea-9ed2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси стал единственным игроком, которому в 12 сезонах чемпионата Испании подряд удалось забить не менее 20 голов.

В матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу «Барселона» одержала победу над «Мальоркой» со счётом 4:0. Месси забил четвёртый гол встречи, который стал для него в нынешнем сезоне Ла Лиги 20-м по счёту.

За предыдущие 11 сезонов Месси не забивал менее 23 голов за турнир.

Ранее NEWS.ru сообщал, что во время матча между «Барселоной» и «Мальоркой», который шёл при пустых трибунах, на поле выбежал фанат. Болельщик был в форме сборной Аргентины и пытался обняться и сфотографироваться с нападающим каталонской команды Лионелем Месси. Фаната остановили сотрудники безопасности и вывели с поля.