Кульчий прокомментировал поражение «Динамо» в матче с ЦСКА

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Экс-голкипер «Ливерпуля» Симон Миньоле, а также Одилоне Косуну и Майкл Крменчик получили положительные тесты на коронавирус. Выяснилось, что игроки «Брюгге» заражены опасной инфекцией, за день до игры с петербургским «Зенитом» в Лиге чемпионов. Об этом сообщила пресс-служба бельгийского клуба.

Утром в субботу все члены команды «Брюгге» прошли тестирование на коронавирус в преддверии матча Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге. Тесты Симона Миньоле, Одилона Косуну, Майкла Крменчика и исполнительного директора клуба Винсента...