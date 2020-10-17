Кульчий прокомментировал поражение «Динамо» в матче с ЦСКА

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Александр Кульчий прокомментировал поражение от ЦСКА в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра завершилась со счётом 1:3.
Что касается первого тайма, ЦСКА захватил инициативу. Не получилась игра в атаке и в защите — пробелы были между линиями. Да, какие-то подходы были, но ЦСКА выглядел интереснее. Во втором тайме была такая же игра, что и в первом. После забитого гола ЦСКА немного расслабился, что помогло нам отметиться ответным голом. ЦСКА выиграл. Поздравляю с победой, — заявил специалист.
Также Кульчий ответил, почему на игре не присутствовал новый главный тренер команды Сандро Шварц.
Главного тренера нет в Москве сейчас, у него ещё не оформлены документы. Надеемся, что во второй игре он будет руководить командой, — объяснил Кульчий на послематчевой пресс-конференции.
«Армейцы» обыграли «бело-голубых» в РПЛ впервые с 2016 года.
NEWS.ru писал, что тульский «Арсенал» с минимальным счётом обыграл «Урал». (1:0) Встреча прошла на стадионе «Арсенал».