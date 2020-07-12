Кикнадзе рассказал о судьбе Алексея Миранчука

https://static.news.ru/photo/aa1a883c-c470-11ea-8f8f-fa163e074e61_660.jpg Алексей Миранчук Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе заявил, что команда не намерена продавать полузащитника Алексея Миранчука меньше, чем за 20 миллионов евро.

У нас предложения от нескольких хороших клубов, которые ему будут очень интересны. Что касается цены, то 25 млн [евро] за него было бы хорошо. Меньше, чем за 20 млн мы не продадим, — сказал Кикнадзе на встрече с болельщиками после матча 28-го тура чемпионата России против «Уфы», который завершился ничьей со счётом 1:1.

Он также добавил, что не исключает вариант переподписания 24-летнего хавбека.

Миранчук выступает за «Локомотив» с 2013 года. В составе «железнодорожников» он становился чемпионом России и трижды — обладателем Кубка России.

Ранее Кикнадзе сообщил болельщикам, кто точно покинет и останется в команде по окончании сезона. Эдер остается в «Локомотиве», контракт продлен автоматически. Что касается Джефферсона Фарфана и Мацея Рыбуса, то вопрос остается открытым. Александр Коломейцев покидает «Локомотив», писал NEWS.ru.