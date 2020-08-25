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Футбол

Капитан «Манчестер Юнайтед» Магуайр получил условный срок в Греции

21:41, 25 августа 2020

Суд в Греции признал виновным капитана английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра.

Как уточняет Reuters со ссылкой на источники, 27-летний футболист получил условный срок за драку с полицейскими.

Инцидент произошёл 21 августа на острове Миконос. Футболист со своими приятелями вступил в конфликт с британскими туристами около одного из баров. Когда прибыли полицейские, он отказался им повиноваться.

Известно, что Магуайра уже вызвали в сборную Англии на ближайшие матчи Лиги наций.

Ранее NEWS.ru писал, что «Манчестер Юнайтед» заинтересовался нападающим «Барселоны» Лионелем Месси. Клуб готов пойти на сближение и удовлетворить финансовые запросы футболиста.

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