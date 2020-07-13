Главные события в прошедшем матче «Локомотива» по традиции развернулись за пределами поля. Генеральный директор «железнодорожников» Василий Кикнадзе показал неприличный жест в адрес болельщиков. В своём поступке он признался и даже назвал причину подобного поведения, но стало ли кому-то легче после его оправданий? Вряд ли. Своим импульсивным действием функционер показал, что почва медленно, но верно уходит из-под его ног. Не слишком ли быстро человек, который убрал Юрия Сёмина, стал давать слабину — разбирается NEWS.ru.

Инцидент произошёл в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Локомотив» на своём поле уступал «Уфе», болельщики высказывали своё недовольство в отношении руководства — в общем, всё по классике. Однако в какой-то момент ситуация приобрела неожиданный поворот: генеральный директор «железнодорожников» показал средний палец болельщику. В Сеть даже просочилось фото, которое, правда, впоследствии назвали фейком. Но Кикнадзе не стал отрицать свой поступок. На встрече с болельщиками, которая совершенно спонтанным образом организовалась после матча с «Уфой», Кикнадзе признался, что показал неприличный жест.

Это правда, что я показал нецензурный жест. Я погорячился. Согласен, что неправильный поступок, но я не допущу мата на трибунах. Там не было мата? Вы просто не услышали, слава богу, — сказал Кикнадзе в беседе с болельщиками.

Давайте прежде чем делать какие-то выводы, постараемся понять, что могло побудить гендиректора к подобному поведению.

Ситуация в «Локомотиве» в последнее время, мягко говоря, не очень спокойная. С одной стороны, удручающие результаты команды — подопечные Марко Николича не могут выиграть в четырёх матчах подряд. Причём теряет очки «красно-зелёные» в играх с аутсайдерами: «Крылья Советов», «Сочи» и «Спартак». В матче против «Уфы», самого сильного соперника за последнее время (в народе команда известна как главный раздражитель топ-клубов), «Локомотиву» еле удалось спастись.

Хоть «Локомотив», скорее всего, не лишится Лиги чемпионов, за что нужно сказать спасибо в первую очередь осечкам соперников и бывшему тренеру Юрию Сёмину, а не Николичу, не таких результатов ждали от этой команды не только болельщики, но и сам Кикнадзе. Конечно, до поры до времени генеральный директор сможет защищаться разговорами в стиле «новому тренеру необходимо время, необходима адаптация», однако, чем раньше появится результат, тем быстрее функционер задышит свободной грудью. Так уж заведено: есть результат — есть и прощение. Сейчас в этом отношении у «Локомотива» не всё гладко.

В то же время не стоит забывать и про продолжающиеся акции протеста болельщиков клуба. Из последнего: фанаты в знак несогласия с политикой руководства с 20-й минуты каждого матча прекращают какую-либо поддержку команды, а всё, что звучит до установленного времени, естественно, имеет негативную окраску (за исключением кричалок в адрес Юрия Сёмина). А сколько протестных мероприятий было до этого — и траурные фотография у стадиона, и массовое нашествие на аккаунты спонсоров и партнёров.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Теперь осознаёте, насколько сильным было давление в последнее время на функционера? Не каждый способен перенести подобный стресс. А мы ещё даже не сказали про полемику с Сёминым и про колкости со стороны бывшего генерального директора Ильи Геркуса. Одним словом, не выдержала душа поэта. А тут ещё некстати кто-то выматерился на трибунах. Обычно же никто бранных слов на стадионе не произносит, а тут как назло...

С человеческой точки зрения Кикнадзе можно понять. Все мы люди, всем нам присущи эмоции. Показал средний палец — ну с кем не бывает. Однако нужно понимать, что он в первую очередь — руководитель большого клуба. Человек такого статуса не имеет права вести себя подобным образом. Как минимум это очень непрофессионально. Примечательно и то, что нецензурный жест был адресован болельщику своего же клуба. О какой преданности команде, делу может идти речь, когда руководитель позволяет себе подобное отношение к фанатам собственной команды? И это ещё в период острой напряжённости.

Кикнадзе, конечно, славился странными поступками, но тут он переплюнул самого себя. При этом функционер даже не попытался как-то извиниться за свой некрасивый жест. «Я погорячился, это из-за мата» — «отличное» объяснение, да и в целом «прекрасный» способ для примирения с болельщиками. Лучше не придумаешь.

Поражает и другое. Разве Кикнадзе не осознавал, к каким последствиям приведёт его революция? Разве он не знал, что для этого понадобится сильная выдержка? Почему-то было ощущение, что человек, который убрал Сёмина, должен обладать большим хладнокровием. Но инцидент со средним пальцем показал, что хладнокровие — это не про Кикнадзе.

В пятницу, 17 июля, комитет по этике Российского футбольного союза рассмотрит неприличный жест гендиректора «Локомотива». Вне зависимости от того, какое решение примут в РФС, победа в этой истории уже на стороне болельщиков. Они проявили себя более хладнокровно, вывели функционера на эмоции, поставили в неловкое положение перед общественностью.

Кикнадзе провалил битву, которая даже не успела начаться. Теперь уже официально.