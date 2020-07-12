Главный тренер «Рубина» Слуцкий: на матче с ЦСКА испытал особые чувства

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал матч 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского «Рубина», отметив, что у его подопечных были проблемы с реализацией.

Футбол состоит из того, забиваешь ты или нет. В предыдущих матчах мы забивали много. Возможно, нам не хватило где-то энергии. Мы вяло атаковали. Хорошо, что было много моментов. Хотелось бы,...