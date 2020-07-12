Главный тренер «Рубина» Слуцкий: на матче с ЦСКА испытал особые чувства

Главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий рассказал о своих ощущениях от возвращения на арену московского ЦСКА в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Специалист возглавлял московскую команду с 2009 по 2016 год.
Очень приятные ощущения, внутренняя теплота. На протяжении всего матча у меня было иное состояние, которое не испытываю при других матчах. Было приятно вернуться на стадион, на котором я провёл хоть и немного, но всё равно памятные для меня встречи, — сказал Слуцкий журналистам после матча.
Ранее NEWS.ru писал, что ЦСКА сыграл вничью с казанским «Рубином» в домашнем матче 28-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 1:1. Счёт открыл нападающий москвичей Фёдор Чалов, забив на 62-й минуте встречи. На 87-й минуте встречи «Рубин» заработал первый в сезоне пенальти, который реализовал нападающий Евгений Марков.
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