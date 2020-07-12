Гендиректор «Спартака» Газизов рассказал о визите в раздевалку «Уфы»

https://static.news.ru/photo/647ea90c-c461-11ea-b8bf-fa163e074e61_660.jpg Шамиль Газизов Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Новый генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» рассказал, что зашёл в раздевалку к своей бывшей команде «Уфе» после матча 28-го тура чемпионата России против «Локомотива».

Новый менеджмент «Уфы» — это те люди, с которыми я работал и которых я готовил. Я думаю, у них всё будет хорошо. Мы сейчас каждый занимаемся своих делом, я полностью сконцентрирован на «Спартаке», просто зашёл в раздевалку «Уфы» и поддержал команду. Это был визит вежливости, не более, — сказал Газизов журналистам.

Как писал NEWS.ru, новым генеральным директором футбольного клуба «Спартак» стал Шамиль Газизов. Он занимал аналогичную должность в «Уфе». Контракт с Цорном расторгли 7 июля 2020 года. Причины такого решения неизвестны. Леонид Федун рассматривал возможность изменить его полномочия и перевести на должность спортивного директора. При этом в «Спартак» придёт человек, который будет контролировать новую бизнес-модель клуба.