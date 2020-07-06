Футболисты чемпионата Болгарии заразились COVID из-за лабораторной ошибки

https://static.news.ru/photo/2c230d48-c031-11ea-a69c-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК Царско село / FC Tsarsko selo/facebook.com

Лабораторная ошибка привела к заражению коронавирусом 19 футболистов после матча чемпионата Болгарии «Царско село» — «Черно море».

По данным источника издания, пишет Sportstar, защитник «Царско село» Мартин Кавдански получил ошибочный отрицательный тест на COVID-19 и вышел в стартовом составе на игру. После матча в результате тестов в клубе «Царско село» выявили три новых случая заражения инфекции. В «Черно море» в свою очередь на официальном сайте объявили, что по итогам игры 16 футболистов получили положительный тест на COVID-19.

В лаборатории признались, что допустили ошибку, заявив, что тест Кавдански был положительным.

Ранее NEWS.ru сообщал, что половины состава запорожского футбольного клуба «Металлург» выявлено заражение коронавирусной инфекцией. Всего тесты на коронавирус сдали 32 футболиста, результаты 13 из них оказались положительными. Состояние игроков является удовлетворительным.