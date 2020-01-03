https://static.news.ru/photo/2dfb524c-2efa-11ea-becf-fa163e074e61_660.jpg Фото: ASNL- AS Nancy Lorraine/facebook.com

Французский футбольный клуб «Нанси» поздравил своих болельщиков с Новым годом, пригласив их на кладбище.

Пресс-служба клуба разослала болельщикам открытки с картой города и координатами, которые должны были указать дорогу к домашнему стадиону команды «Стад Марсель Пико», однако они по ошибке вели на кладбище. При этом открытка сопровождалась сообщением: «Моё место здесь».

L'AS Nancy a envoyé des cartes de vœux à ses abonnés avec des coordonnées GPS inscrites dessus pensant qu’il s’agissait de leur stade MAIS c’etait finalement celles... d'un cimetière éloigné de 3km du stade.



Le slogan de la carte? "Votre place est ici" pic.twitter.com/Vqy4vScEmK — Passion Football Club (@PassionFootClub) January 2, 2020

Позже пресс-служба заметила ошибку и принесла извинения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 38-летний Златан Ибрагимович официально стал игроком «красно-чёрных» 2 января. Он подписал договор с «Миланом» до июня 2020 года с возможностью продления на сезон. Футболист играл за клуб из Милана в 2010–2012 годах. Прилетев в этот город, он прямо у трапа дал первое интервью, в котором заявил, что ждёт фанатов на «Сан-Сиро», и пообещал «взорвать» стадион.