https://static.news.ru/photo/2dfb524c-2efa-11ea-becf-fa163e074e61_660.jpgФото: ASNL- AS Nancy Lorraine/facebook.com
Французский футбольный клуб «Нанси» поздравил своих болельщиков с Новым годом, пригласив их на кладбище.
Пресс-служба клуба разослала болельщикам открытки с картой города и координатами, которые должны были указать дорогу к домашнему стадиону команды «Стад Марсель Пико», однако они по ошибке вели на кладбище. При этом открытка сопровождалась сообщением: «Моё место здесь».
L'AS Nancy a envoyé des cartes de vœux à ses abonnés avec des coordonnées GPS inscrites dessus pensant qu’il s’agissait de leur stade MAIS c’etait finalement celles... d'un cimetière éloigné de 3km du stade.
Позже пресс-служба заметила ошибку и принесла извинения.
Ранее NEWS.ru сообщал, что 38-летний Златан Ибрагимович официально стал игроком «красно-чёрных» 2 января. Он подписал договор с «Миланом» до июня 2020 года с возможностью продления на сезон. Футболист играл за клуб из Милана в 2010–2012 годах. Прилетев в этот город, он прямо у трапа дал первое интервью, в котором заявил, что ждёт фанатов на «Сан-Сиро», и пообещал «взорвать» стадион.