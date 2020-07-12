В матче 27-го тура Российской премьер-лиги московский «Локомотив» принимал на своём поле «Уфу» Вадима Евсеева. Хозяева — претенденты на участие в Лиге чемпионов, но футболом, если честно, в Черкизово совсем не пахло.

Унылое катание мяча из стороны в сторону. Вероятно, если бы Джефферсон Фарфан, который из-за травмы выбыл практически на год, не вышел на замену во втором тайме, то можно было бы заснуть. Атаки особо не было, как и скорости. Оборона напоминала первые 45 минут против спартаковцев (там всё тоже было довольно скучно). Коллектив Марко Николича резко сдал, если сравнивать с тем, что было после первых игр рестарта сезона. Кажется, «железнодорожники» исчерпали «багаж» Юрия Сёмина и рискуют не добраться до главного европейского турнира. Разница в турнирной таблице сокращается, в спину «красно-зелёным» неожиданно для всех начал дышать соперник по следующему туру — ЦСКА. Главный тренер «железнодорожников» Марко Николич, конечно же, остался недоволен результатом игры. Да и неудивительно. Покажите хотя бы одного человека, который бы сумел назвать эту игру ошеломляющей.

— Мы недовольны результатом и самим качеством игры. В решающих играх важно каждое очко, у нас было десять ненужных ошибок, очень просто отдавали мяч, давали шанс сопернику убегать в контратаку, останавливать наш футбол. Несомненно, во втором тайме мы выглядели лучше, но как часто бывает в футболе, нам немного не хватило сил, чтобы выиграть. Конечно, у нас были шансы вырваться вперёд, но, может, не так много, как хотелось бы. Надо признать, у «Уфы» тоже была возможность забить с контратак, — начал Николич.

— Почему в перерыве было принято решение заменить защитника Серкейру Мурило и хавбека Антона Миранчука?

— У Мурило была жёлтая карточка, был риск, что он может получить вторую. Антону бы не хватило силы выдержать скорость второго тайма. Причины замены тактические.

Вадим Евсеев Алексей Филиппов/РИА Новости

— Джефферсон Фарфан вышел на замену впервые за почти 13 месяцев. Как оцените его игру?

— Я очень счастлив, что он забил гол, он показал качественный уровень игры. Все знают, кто он такой, более чем очевидно, что «Локо» его не хватало. Надеюсь, в оставшихся играх Фарфан нам сильно поможет.

— Сыграет ли в оставшихся играх нападающий Лука Джорджевич? И кто не сможет сыграть с ЦСКА?

— Не думаю. У полузащитника Мацея Рыбуса также карточка, так что не уверен, что он выйдет. К следующей игре будем готовить голкипера Маринато Гильерме.

Вадим Евсеев, как обычно, вышел на послематчевую пресс-конференцию максимально спокойным. Но надо было слышать крики в сторону команды во время матча. Удобно, с одной стороны, что болельщики «Локомотива» отказываются от поддержки после 20-й минуты, всё сразу слышно, что происходит на поле. «Уфа» на поле вышла совершенно другим составом, чем в предыдущей игре с «Ростовом». Нет защитника Алексея Никитина, хавбеков Азера Алиева (в запасе), Николая Гиоргобиани (в запасе), нападающего Гамида Агаларова (в запасе). Защитник Джемал Табидзе дисквалифицирован из-за перебора «горчичников». Также нет основного защитника Йонуца Неделчару, получившего неделю назад в матче с «Уралом» красную карточку. А ранее в СМИ появилась информация о вспышке инфекции коронавируса в стане уфимцев у троих игроков

Сергей Булкин/NEWS.ru

— Вадим Валентинович, прокомментируйте, пожалуйста, игру.

— Мы сыграли вничью, могли пропустить, могли забить второй мяч. Вышли играть те, кто был с начала сезона, многие сыграли не на своих позициях. Но мы считаем, что ни в чём не уступили сопернику.

— В Сети гуляют слухи про вспышку коронавируса у футболистов команды. Что можете сказать?

— Травма. Перед «Ростовом» мы получили две карточки, перед этой — основной игрок получает четвёртую карточку. Вот и всё.

— Какого рода травма?

— Механическая.

— Как вам приветствие болельщиков «Локомотива», которые скандировали ваше имя?

— У меня отличные отношения с болельщиками.