Болельщики с размахом встретили «Зенит» в аэропорту Петербурга

Футболисты «Зенита» вернулись в родной город после «золотой» победы в Краснодаре над одноимённым клубом (4:2). Завоёванные в этом матче три очка позволили клубу из Петербурга досрочно стать чемпионом страны.
Тысячи поклонников «Зенита» встретили футболистов в аэропорту. Болельщики пели песни, били в барабаны, жгли файеры, устроив зрелищный перфоманс,
Ранее NEWS.ru сообщал, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак показал видео из раздевалки команды после победы над «Краснодаром». Футболисты петербургской команды поздравили наставника с рождением внучки. 44-летний специалист в течение одного дня стал дедушкой и чемпионом России.
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