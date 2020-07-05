Болельщики с размахом встретили «Зенит» в аэропорту Петербурга

Фото: fc-zenit.ru

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак показал видео из раздевалки команды после победы над «Краснодаром» (4:2). Футболисты петербургской команды поздравили наставника с рождением внучки. 44-летний специалист в течение одного дня стал дедушкой и чемпионом России.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак показал видео из раздевалки команды после победы над «Краснодаром» (4:2). Футболисты петербургской команды поздравили наставника с рождением внучки. 44-летний специалист в течение одного дня стал...