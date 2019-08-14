Банки всё чаще навязывают действующим и потенциальным клиентам услугу страхования, например, при получении кредита или при переоформлении кредитной карты. При этом способы навязывания становятся всё более ухищрёнными, рассказали News.ru пять участников финансового рынка. Здесь всё зависит от добросовестности как финансовой организации в целом, так и отдельных её сотрудников в частности, указывают собеседники портала. Они поясняют, почему так происходит и как не стать жертвой банковских клерков.

На фоне снижения маржинальности банковского бизнеса, в частности снижения процентных доходов, кредитные организации не первый год стараются повышать комиссионное вознаграждение. А продажа продуктов партнёрских страховых компаний — один из наиболее простых и эффективных способов достижения этой цели. За продажу различных полисов в своих офисах банк получает комиссию от страховщика. Это может способствовать «замотивированности» работающих с клиентами сотрудников кредитных организаций на продажу страховых полисов, рассказывает инвестиционный стратег «БКС Премьер» Светлана Кордо.

Так, жительница Волгограда на одном из форумов пожаловалась на то, что банк А. в апреле 2019 года в связи с перевыпуском кредитной карты в одностороннем порядке «подключил» клиентке услугу добровольного страхования, под которой женщина «нигде не подписывалась и не соглашалась». По версии кредитной организации, оказалось, что клиентка при активации карты продиктовала её ПИН-код операционисту, тем самым «подписав» согласие на страховку.

Сергей Булкин/News.ru

Человеку также могут намекнуть, что его шансы на одобрение заявки без страховки малы. Эти слова обычно расцениваются как совет, что лучше согласиться, рассказывает гендиректор финансового маркета «Юником24» Юрий Кудряков.

Например, жителю Иркутска банк В. навязал страховку, прямо объяснив, что с ней проценты по кредиту будут ниже, чем без неё. Мужчина согласился, так стоимость услуги показалась ему приемлемой — 15 тыс. рублей, по словам сотрудника банка. Попытавшись досрочно погасить кредит, заёмщик узнал, что должен банку на 50 тыс. рублей больше, чем занимал.

Выясняется, что с подписанием договора я согласился на пакет услуг стоимостью 65 тыс. рублей... Отказ от услуги не предусмотрен, — сокрушается иркутянин.

Формально банки не должны навязывать людям услуги страхования при кредитовании, при этом они не имеют права отказать человеку выдавать заём на тех же условиях по сумме и сроку, если клиент отказывается от страховки, заявлял ещё в 2014 году ЦБ.

Люди зачастую предпочитают верить на слово сотрудникам банков и невнимательно читают договор. Многих утомляет изучение всех нюансов соглашений с кредитными организациями, рассуждает президент Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василий Заблоцкий.

Рост числа фактов навязывания страховок привёл к увеличению количества жалоб в Центробанк и другие организации. Последнее может быть обусловлено существенным повышением объёмов выдачи кредитов физлицам — на 23% за год, полагает старший аналитик направления банковских рейтингов агентства "НКР" Егор Лопатин.

На фоне уменьшения в текущем году ставок по вкладам на увеличение количества жалоб клиентов из-за навязывания страховок мог также повлиять рост числа предложений о заключении договора инвестиционного страхования жизни, обещающий более высокий доход, чем по вкладу, добавляет эксперт.

Так, за первое полугодие 2019-го россияне пожаловались на банки в ЦБ 74 тыс. раз, что почти на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самыми острыми по-прежнему остаются проблемы потребительского и ипотечного кредитования. Так, на первые приходится 38,1% всех обращений граждан, а на вторые — 10,2%, сообщал ранее в августе регулятор. Примерно 1,1 тыс. жалоб на банки население направило в связи с так называемым мисселингом — недобросовестной практикой, при которой один финансовый продукт или услуга продаётся под видом другого.

Значительная часть жалоб на мисселинг связана с инвестиционным страхованием жизни, которое банки предлагали клиентам в качестве альтернативы вкладу, — отмечал Центробанк.

Сергей Булкин/News.ru

Способы навязывания страховок становятся всё более тонкими, так как уровень финансовой грамотности россиян растёт, добавляет Василий Заблоцкий из НФА. В результате навязать страховку, используя уже известные способы убеждения, становится сложнее, и персонал кредитных организаций прикладывает дополнительные усилия. Вероятно, в погоне за бонусами арсенал способов навязывания ещё будет расширяться какое-то время, предупреждает он.

Банки стали навязывать дополнительные услуги лишь по одной причине — падение процентных доходов. Именно за счёт этих продуктов они хотят компенсировать разницу. Совершенно логично, что при такой ситуации заёмщики стали чаще с этим сталкиваться, и пришла «волна несогласий», рассуждает президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев.

Мы рекомендуем вести аудио- или видеофиксацию общения в офисе банка. Для нас это дополнительный источник информации, который можно приложить к жалобе. И мы его учтём, потому что так проще всего доказать факт навязывания. Более того, человек заранее должен сказать об этом кредитному менеджеру, возможно, тогда и попытки навязывания не будет, — советовал ранее глава Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

Человек должен полностью осознавать, куда и на каких условиях он вкладывает средства, и, чтобы избежать приобретения ненужных финансовых услуг, нужно попросту проявить чуть больше внимательности, добавляет Светлана Кордо из «БКС Премьер».

В случае с кредитом лучше сразу заявить сотруднику банка, что вам не нужны никакие дополнительные страховки и другие услуги, если, конечно, они действительно не требуются, — говорит финансист.

Людям следует задавать дополнительные вопросы при оформлении любого продукта, расспрашивать обо всех его нюансах, внимательно читать договор с банком, советует Василий Заблоцкий.