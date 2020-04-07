Forbes подсчитал, что Трамп потерял из-за коронавируса $1 млрд

https://static.news.ru/photo/699f19ba-761b-11ea-ac64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kevin Dietsch/CNP/AdMedia

Бизнес президента США Дональда Трампа за март 2020 года потерял $1 млрд из-за всеобщих карантинных мер. Теперь размер его состояния оценивается в $2,1 млрд.

Об этом сообщает журнал Forbes. Издание отмечает, что эксперты при оценке состояния главы Белого дома ориентировались на стоимость акций ведущих девелоперских компаний. Они упали в цене на 37%, а основная часть бизнеса Трампа сосредоточена именно в этой сфере.

Ранее NEWS.ru писал, что Дональд Трамп сообщил о том, что Соединённые Штаты видят «свет в конце туннеля» по поводу ситуации с коронавирусной инфекцией. Глава Белого дома пояснил, что правительство получило информацию, что в штате Нью-Йорк снижается количество смертей, и это может быть хорошим знаком.