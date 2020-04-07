Forbes подсчитал, что Трамп потерял из-за коронавируса $1 млрд

Бизнес президента США Дональда Трампа за март 2020 года потерял $1 млрд из-за всеобщих карантинных мер. Теперь размер его состояния оценивается в $2,1 млрд.
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Ранее NEWS.ru писал, что Дональд Трамп сообщил о том, что Соединённые Штаты видят «свет в конце туннеля» по поводу ситуации с коронавирусной инфекцией. Глава Белого дома пояснил, что правительство получило информацию, что в штате Нью-Йорк снижается количество смертей, и это может быть хорошим знаком.
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