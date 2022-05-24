Музыкальный продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, сообщила, что их семья стала жертвой мошенников. В своём Telegram-канале она отметила, что злоумышленнику были переведены деньги в размере 31 млн рублей на строительство объектов академии фигурного катания «Ангелов Плющенко».
Воспользовавшись ситуацией, связанной с военной операцией, выманил наличные деньги (31 млн честно заработанных рублей, после уплаты налогов) на доверии на строительство наших объектов под предлогом, что нужны средства на материалы, а банки плохо работают. Итог — нет никаких материалов, ни денег, ни одного документа, — написала Рудковская.
Академия Евгения Плющенко функционирует с 2017 года. Ранее двукратный олимпийский чемпион анонсировал строительство нового современного комплекса для своих учеников.
Также сообщалось, что президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что участие Александры Трусовой в ледовом шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» не означает, что она покидает группу Этери Тутберидзе, Лайшев отметил, что серебряный призёр ОИ-2022 таким образом просто хочет заработать денег.