Жителей Испании будут штрафовать за появление на пляжах без масок

https://static.news.ru/photo/d89a71cc-c5e2-11ea-80df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Clara Margais/dpa/Global Look press

Власти испанской автономной области Андалусия сделали обязательным ношение защитных масок в общественных местах — закрытых и открытых помещениях, включая бары и рестораны, а также на пляжах.

От посетителей также требуется соблюдение социальной дистанции в полтора метра. Нарушителям будет грозить штраф в размере €100.

Примеру Андалусии последовали Балеарские острова, Каталония и Эстремадура. Не исключается, что аналогичные правила будут установлены и в других регионах страны, сообщает ABC Andalucia.

Согласно последним данным, в Испании зафиксировано 255,9 тысячи случаев заражения коронавирусом. За время пандемии в стране скончались 28,4 тысячи человек, выздоровели 150,3 тысячи.

Ранее NEWS.ru писал, что руководство автономного сообщества Галисия в Испании приняло решение о введении карантина в районе А Маринья. Жителям разрешено свободное перемещение внутри территории, но въезд и выезд на неё закрыты. Кроме того, в Каталонии были введены дополнительные ограничения в районе Сегрия из-за резкого роста числа заразившихся.

Коронавирус охватывает более 200 стран мира. Общее число заболевших составляет более 13,2 млн. Жертвами инфекции стали свыше 576,2 тысячи человек, выздоровели более 7,7 млн. Лидируют по уровню заболеваемости США. На втором и третьем местах находятся Бразилия и Индия соответственно.

Россия некоторое время назад переместилась на четвёртое место. В РФ согласно последним данным зафиксировано 739,9 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 512,8 тысячи пациентов, умерли 11,6 тысячи.