Зеленскому пришлось продать свой дом и переехать в госрезиденцию

https://static.news.ru/photo/23cef9fc-c24a-11ea-8f35-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский был вынужден продать свой дом в селе Иванковичи в Киевской области и переехать в государственную резиденцию в Конча-Заспе.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции о существенных изменениях в своём имущественном состоянии. Глава государства в июле 2020-го продал дом в селе Иванковичи в Киевской области. Кроме того, Владимир Зеленский осуществил продажу земельного участка, на котором расположен проданный дом, — привели сообщение пресс-службы офиса украинского лидера в Life.ru.

Новая информация отображена с 7 июля 2020 года в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о нарушении им законодательства из-за «непредставления сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии». В 2019 году семья главы Украины получила $188 тысяч в счёт погашения облигаций внутреннего государственного займа. После этого были приобретены облигации на сумму $191,7 тысячи. Зеленский должен был отразить это в своей декларации, но не сделал этого. Украинский лидер отметил, что готов понести наказание, писал NEWS.ru.