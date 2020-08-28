Зеленского обвинили в навязывании украинцам «комплекса малоросса»

https://static.news.ru/photo/cdb741fc-e9cf-11ea-baa0-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский навязывает соотечественникам «комплекс малоросса». Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Олег Синютка.

Обвинения в адрес главы государства парламентарий высказал в связи с проведением в Киеве концерта, посвящённого Дню независимости. Поводом для них послужило то, что на мероприятии звучали песни на русском языке.

Зеленский хотел продемонстрировать, что в нашей стране есть два государства — первого сорта и второго сорта. <...> То, что прозвучало на Софийской площади — это желание власти навязать обществу комплекс малоросса, — сказал депутат в эфире телеканала NTA.

Он добавил, что пока украинцам от этого комплекса полностью избавиться не удалось, хотя они его «долго и рьяно убивали».

Ранее NEWS.ru писал, что экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш обвинила Зеленского в обмане избирателей. По её словам, он обещал уволить чиновников старой команды и привести новых людей. Однако в окружении президента продолжают оставаться люди, связанные с бывшим главой государства Петром Порошенко и американским финансистом Джорджем Соросом.