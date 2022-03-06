Зеленский присвоил шести украинским городам звание «город-герой» 

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Украина приостановила эспорт ряда продуктов из страны. В числе попаших под запрет на вывоз оказались мясо, гречневая крупа, сахар и соль. Кроме того, для экспорта ряда продуктов требуется плучить специальное разрешение министерства экономики Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление кабмина страны.

Согласно постановлению правительства Украины, нулевая квота экспорта вводится для живого крупного рогатого скота, мороженого мяса скота. ржи, овса, гречки, проса, сахара и пищевой соли. Кроме того, необходимо лицензировать экспорт пшеницы,...