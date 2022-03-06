Зеленский присвоил шести украинским городам звание «город-герой» 

Также он наградил орденами некоторых местных руководителей.
Ранее президент России Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя Российской Федерации командиру батальона Донецкой Народной Республики (ДНР) «Спарта» Владимиру (Воха) Жоге. Военный получил смертельное ранение, обеспечивая выход из города Волновахи мирных жителей.
Кроме того, 3 марта Путин присвоил звание Героя России старшему лейтенанту Нурмагомеду Гаджигамомедову, уроженцу Дагестана, который в ходе специальной военной операции на Украине подорвал гранатой себя и окруживших его боевиков. Гаджимагомедов был офицером 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка ВДВ.