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Зеленский присвоил шести украинским городам звание «город-герой» 

Зеленский присвоил звание «город-герой» Харькову, Мариуполю и ещё четырём городам
01:59, 07 марта 2022
Зеленский присвоил шести украинским городам звание «город-герой»  Владимир Зеленский Фото: Volodymyr Zelensky/Global Look Press
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Шести украинским городам присвоено звание "город-герой". Об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского, его приводит ТАСС.

Городами-героями станут Харьков, Чернигов, Мариуполь, Херсон, Гостомель, Волноваха, - сообщил Зеленский вечером 6 марта.

Также он наградил орденами некоторых местных руководителей.

Ранее президент России Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя Российской Федерации командиру батальона Донецкой Народной Республики (ДНР) «Спарта» Владимиру (Воха) Жоге. Военный получил смертельное ранение, обеспечивая выход из города Волновахи мирных жителей.

Кроме того, 3 марта Путин присвоил звание Героя России старшему лейтенанту Нурмагомеду Гаджигамомедову, уроженцу Дагестана, который в ходе специальной военной операции на Украине подорвал гранатой себя и окруживших его боевиков. Гаджимагомедов был офицером 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка ВДВ.

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