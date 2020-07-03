Зеленский о требованиях России: всем нужно поработать над риторикой

https://static.news.ru/photo/ea161e6c-bde8-11ea-a40e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksym Polishchuk/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о требовании России предоставить проект по особому статусу Донбасса. Политик отметил, что никто ничего не может требовать от государства.

Он напомнил, что Украина — независимая страна, передаёт ТАСС.

Никто от Украины ничего не может требовать, мы — независимая страна. Мне кажется, что здесь всем нужно поработать над риторикой. Тем более что это международная уже риторика, — подчеркнул глава государства.

Руководитель страны добавил, что не готов комментировать итоги встречи советников лидеров стран «нормандской четвёрки» (Россия, Франция, Германия, Украина). По его словам, разговор прошёл хорошо.

Я не готов комментировать встречу в Берлине. Знаю, что очень неплохо прошла встреча, предметно. Больше нечего пока комментировать, — отметил он.

Украинский лидер рассказал, что в ближайшее время детально обсудит встречу с главой офиса президента Андреем Ермаком.

3 июля состоялась встреча представителей стран «нормандской четвёрки». Делегация Киева обсудила с другими участниками переговоров повестку дня контактной группы по Донбассу и предпосылки для проведения очередных переговоров. Кроме того, дипломаты затронули тему выполнения договорённостей, достигнутых по итогам парижского саммита в декабре 2019 года.

Участники переговоров призвали приложить максимальные усилия для полного выполнения решений саммита в Париже. В частности, они сошлись во мнении о необходимости реальных мер для обеспечения полного прекращения огня в Донбассе.

Однако замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что по итогам прошедшей 3 июля встречи в Берлине прорыва в процессе урегулирования достичь не удалось. Например, не получилось добиться «от Украины чёткого, внятного ответа» по поводу закрепления в Конституции страны в части децентрализации, что предусмотрено Минскими соглашениями.

Перед началом встречи немецкий портал Der Spiegel сообщил, что Москва потребовала от Киева предоставить проект по изменению Конституции с целю закрепления в документе особого статуса Донбасса. Кроме того, украинская сторона должна была без дополнительных условий предоставить список лиц, которые удерживаются в ДНР и ЛНР. Журналисты сослались на рабочий документ российской делегации.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Также для урегулирования ситуации в 2015 году были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.

Рабочим органом для решения оперативных вопросов, требующих взаимодействия между противоборствующими сторонами, была признана Трёхсторонняя контактная группа. В неё входят представители Украины, ОБСЕ и России.

Россию подвергли санкциям страны Евросоюза и США из-за войны на востоке Украины (власти этих государств считают, что сепаратистов поддерживает Кремль) и присоединения Крыма. Под ограничения попали физические и юридические лица, способствовавшие этим событиям. Их список довольно обширен, с ними прекращены бизнес-контакты и торговый оборот.

Ранее NEWS.ru писал, что по мнению Украины, Минские соглашения являются юридически никчёмными. Однако Киев заинтересован в минском процессе как площадке, которая может содействовать завершению конфликта в Донбассе.