Замглавы НАТО приехал в Эстонию для обсуждения «российской угрозы»

https://static.news.ru/photo/90aa7a54-bea0-11ea-bb11-fa163e074e61_660.jpg Кристьян Прикк и Дэвид Каттлер Фото: Kaitseministeerium

Заместитель генсека НАТО по вопросам разведки и безопасности Дэвид Кеттлер прибыл в Эстонию для знакомства с республикой и Балтийским регионом вообще, а также с ситуацией с его безопасностью.

В ходе встречи представителя Альянса с канцлером Минобороны Эстонии Кристьяном Прикком была затронута тема «российской угрозы».

Для Эстонии важно, чтобы НАТО чётко видело особенности нашего региона. Качественная разведка и меры сдерживания создают условия для предотвращения угроз со стороны России и при необходимости их отражение, — цитирует «Интерфакс» заявление Прикка по итогам беседы.

Кеттлер и Прикк также обсуждали вопросы усиления НАТО в сфере обороны и сдерживания, влияния региональных конфликтов у южных и юго-восточных границ Альянса на трансатлантическую безопасность, а также растущего влияния КНР.

Замгенсека также планирует посетить авиабазу в Эмари, встретиться с командным составом Сил обороны Эстонии и руководством департаментов разведки, погранохраны и полиции.

Ранее NEWS.ru писал, что министр обороны Эстонии Юри Луйк призвал не снижать расходы на НАТО в связи с пандемией коронавируса. Свою позицию он аргументировал тем, что Россия не утратила военную активность у границ республики. При этом он не уточнил, в чём именно заключается эта активность.