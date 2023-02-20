«Взаимопиар»: политолог о воздушной тревоге во время визита Байдена в Киев Политолог Журавлев назвал воздушную тревогу во время визита Байдена в Киев «взаимопиаром»

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Воздушная тревога во время визита президента США Джо Байдена в Киев стала «взаимопиаром» и для украинской, и для американской стороны, рассказал в беседе с «ПолитРоссией» политолог Дмитрий Журавлев. По его словам, этот трюк позволил президенту Зеленскому создать фон для переговоров о поставках новых видов вооружения для ВСУ. В то же время это было выгодно и для Байдена, которому важна поддержка избирателей перед президентскими выборами в 2024 году.

Сирены включили для того, чтобы показать Байдену, как же плохо на Украине, а с другой стороны, дать ему возможность показать своим избирателям, что он вместе с воюющей Украиной даже под бомбежкой. У него же выборы на носу, надо думать, как их выигрывать. Взаимопиар, — заявил Журавлев.

Политолог подчеркнул, что подобный пиар сработает далеко не на всех американцев, ведь многие из них все больше переживают, что США могут оказаться втянутыми в войну с Россией. Также издание добавило, что украинские власти уже включали сирену воздушной тревоги во время визита главы МИД Израиля Эли Коэн с целью произвести впечатление на израильскую делегацию.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога, объявленная на всей территории Украины перед визитом президента США Джо Байдена, прозвучала без предварительных сообщений об угрозах ракетных ударов со стороны России. Байден и президент Украины Владимир Зеленский встретились под вой сирен.