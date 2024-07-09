Военэксперт раскрыл вероятный смысл наступления РФ в Харьковской области Военэксперт Дандыкин: действия ВС России под Харьковом отвлекли ВСУ от ДНР

Фото: Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Одной из целей наступления Вооруженных сил России в Харьковской области может быть отвлечение внимания украинской армии от Донецкой Народной Республики, считает военный эксперт Василий Дандыкин. В беседе с NEWS.ru он выразил мнение, что Киев бросает очень много сил под Харьков. По его словам, сейчас «перемалываются» те части ВСУ, которые могут сопротивляться.

Предположу, что одна из целей действий ВС РФ в Харьковской области — отвлечь как можно больше подразделений ВСУ от ДНР, вплоть до охраны генштаба ВСУ. Под Харьков Киев бросает очень много. Объективно, сейчас перемалываются те части ВСУ, что могут сопротивляться, — высказался Дандыкин.

Он подчеркнул, что в обороне уничтожать противника намного проще. Как отметил эксперт, Украина наступает и оттягивает войска с других направлений, в частности Донецкого и Запорожского. Дандыкин обратил внимание, что, судя по сообщениям Министерства обороны РФ, благодаря этому российская армия продвигается в ДНР.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что бойцы ВС России взяли под контроль населенный пункт Яснобродовка в ДНР. В операции участвовали военнослужащие из группировки «Центр». Кроме этого, бойцы улучшили тактическое положение в зоне спецоперации.