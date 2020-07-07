Глава МВД Чехии отказался комментировать дело Сафронова

https://static.news.ru/photo/854fbc44-c0f0-11ea-be32-fa163e074e61_660.jpg Ян Гамачек Фото: Jaroslav Ozana/CTK/Global Look Press

Первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек не стал комментировать дело советника главы Роскосмоса и экс-журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова, которого ФСБ подозревает в сотрудничестве с чешскими спецслужбами.

Без комментариев, — заявил чешскому изданию Denik N Гамачек.

Как писал NEWS.ru, Сафронова задержали 7 июля утром сотрудники ФСБ. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьёй 275 УК РФ (госизмена). Официальную причину возбуждения дела ФСБ не называет, но по данным источников, задержание связано с прошлогодней публикацией Сафронова о контракте России и Египта на поставку истребителей Су-35.

Следствие же полагает, что Сафронов в 2012 году был завербован чешской спецслужбой и в 2017-ом передал её представителю секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями ВС РФ в странах Африки и Ближнего Востока. Сам Сафронов госизмену отрицает и уверен, что уголовное дело связано с его журналисткой деятельностью.

Лефортовский суд на два месяца арестовал подозреваемого в госизмене экс-журналиста. Адвокат Ивана Сафронова пообещал обжаловать решение суда о заключении под стражу его подзащитного.