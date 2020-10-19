В Уэльсе ввели локдаун из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/0f6558aa-120c-11eb-9f93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Lentati/Global Look Press

Власти Уэльса приняли решение ввести полный локдаун из-за распространения коронавируса. Все непродовольственные магазины, рестораны, гостиницы и спортивные центры будут закрыты до 9 ноября.

Также все работники могут исполнять свои обязанности только из дома, а членам разных семей запретили встречаться на улице и дома, за некоторыми исключениями, передаёт РИА Новости.

У нас нет простых решений, поскольку вирус распространяется во всех частях Уэльса, — заявил первый министр британского региона Марк Дрейкфорд.

Кроме того, религиозные учреждения будут открывать только для похорон и свадеб. Средние школы будут работать в обычном режиме только для двух младших классов, младшие школы продолжат работу.

Ранее NEWS.ru писал, что в Рособрнадзоре не рассматривают вариант сдачи ЕГЭ в 2021 году в удалённом формате. По мнению главы ведомства, существующие сегодня технологии позволяют избежать такого шага.