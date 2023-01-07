В Турции десять человек госпитализировали после обрушения крыши отеля

Фото: Соцсети

Десять человек госпитализированы в турецком городе Сарыкамыш (провинция Карс) после обрушения крыши отеля. Глава провинции Тюркер Оксюз в эфире телеканала CNN Turk сообщил, что жизни пострадавших ничего не угрожает. По информации издания, в помещении проходили памятные мероприятия, а в холле артисты давали театральное представление.

После обрушения крыши пострадали 10 человек, они госпитализированы. Их жизням ничего не угрожает, — подчеркнул губернатор.

На место ЧП направлены бригады спасателей, которые занимаются разбором завалов. Как заявил министр молодежи и спорта Мехмет Касапоглу, гости мероприятия находятся в безопасности, внутри отеля никого не осталось.

Ранее пять человек погибли в результате ДТП с пассажирским автобусом в Турции. Еще 22 пассажира получили травмы. Авария произошла на 65-м км шоссе Диярбакыр — Сильван на юго-востоке страны.

На место происшествия направили большое число бригад скорой помощи, спасателей и полицейских. Пострадавшие были госпитализированы.