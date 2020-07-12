В Румынии появился закон, запрещающий распространять неприятные запахи

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Закон об ольфактивном (обонятельном) дискомфорте вступил в силу в Румынии. По нему, например, можно на крупную сумму оштрафовать хозяйку, допустившую проникновение запаха приготовляемой еды на лестничную клетку.

Ольфактивный дискомфорт — это последствие деятельности, которая может повлиять на состояние здоровья населения и на окружающую среду, которая субъективно воспринимается как запахи различной интенсивности или объективно измеряется, — цитирует Agerpres закон.

Максимальный штраф, предусмотренный этим законом, составляет 30 тыс. леев (€6,3 тыс.) для физлиц и 80 тыс. леев (€16,7 тыс.) для юридических лиц. Уровень ольфактивного дискомфорта будут определять местные управления по охране окружающей среды, прописывая его в разрешениях на какую-либо экономическую деятельность. Нарушения установленных нормативов могут привести к закрытию компаний.

Ещё в 2005 году правительство Румынии выпустило постановление об охране окружающей среды. Один из его инициаторов — представитель партии «Союз за спасение Румынии» Родика Милитару — считает, что люди должны заботиться о хороших отношениях с соседями и не проветривать квартиру, открывая дверь на лестничную площадку.

Как писал NEWS.ru, региональным властям РФ тоже могут разрешить проводить мониторинг интенсивности запаха в атмосферном воздухе. Это необходимо для оценки состояния окружающей среды. Законопроект, который наделяет субъекты Федерации таким правом, в Государственную думу внесли депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Изменения предлагается внести в закон «Об охране атмосферного воздуха». Как отмечают авторы инициативы, необходимость нововведения связана с большим количеством жалоб со стороны граждан на периодическое или постоянное появление резких и некомфортных запахов. Документ вводит такие понятия, как «запах» и «региональный норматив запаха». Региональные органы власти предложено наделить правом устанавливать приемлемые значения нормативов интенсивности запаха.