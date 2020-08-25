В Польше предложили ввести санкции против РФ из-за протестов в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/c61bc6ea-e6df-11ea-a679-fa163e074e61_660.jpg Фото: Diliff/wikipedia.org

Польский депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольский считает необходимым введение санкций в отношении России в связи с ситуацией в Белоруссии. С этой инициативой он выступил на внеочередном заседании комитета Европарламента по иностранным делам.

Мы должны принять санкции против того, кто стоит за этой ситуацией, — цитирует парламентария ТАСС.

Он добавил, что Россия «прямо сейчас» устанавливает контроль над госструктурами Белоруссии, там работают агенты её военные советники.

Сариуш-Вольского поддержала его соотечественица Анна Фотыга. Она неоднократно повторила, что Москва якобы контролирует белорусские спецслужбы, президента республики Александра Лукашенко охраняют российские телохранители, а также заявила о присутствии в Белоруссии «пропагандистских команд» из РФ.

Предложение польского евродепутат прокомментировал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его мнению, если бы подобная инициатива исходила от российского представителя, то со стороны европарламента последовали бы обвинения в адрес Москвы во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии.

В республике уже вторую неделю продолжаются масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. По официальным данным, в очередной раз победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко с поддержкой более чем в 80%. Однако протестующие считают, что результаты недостоверны и победу на самом деле одержала Тихановская.

Ранее NEWS.ru писал, что американские спецслужбы не обнаружили вмешательства РФ в происходящие в Белоруссии события. Об этом заявил первый заместитель главы Госдепартамента СШАВ Стивен Бигэн. Он также подчеркнул, что будущее республики зависит только от её жителей и выбора, который они сделают.