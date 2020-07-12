В ОБСЕ запустили отбор кандидатов на должности генсека и глав институтов

https://static.news.ru/photo/5311ce34-c465-11ea-b88b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bodo Marks/Global Look Press

Представители 57 государств, которые входят в состав Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), не смогли договориться о продлении полномочий на новый трехлетний срок действующих глав институтов.

Председательство Албании в ОБСЕ объявило о начале процедуры отбора кандидатов на должности генерального секретаря ОБСЕ, директора Бюро по демократическим институтам и правам человека, верховного комиссара по делам национальных меньшинств, представителя по вопросам свободы СМИ. Председательство сожалеет, что 57 государств-участников не смогли достичь консенсуса по вопросу переназначения четырех должностных лиц, занимающих в настоящее время эти должности, — цитирует сообщение ТАСС.

Так, албанская сторона выступила за повторное назначение четырех действующих кандидатов. По её мнению, это позволило бы обеспечить непрерывную работу организации в условиях пандемии коронавируса.

Для достижения консенсуса по вопросу замещения этих должностей на Совете министров ОБСЕ в Тиране в декабре председательство просит государства-участники выдвинуть кандидатов на четыре должности к 18 сентября 2020 года, — говорится в заявлении.

Также по словам членов председательства, снижение приверженности устойчивой работы исполнительных структур создаёт серьёзные проблемы для эффективности многостороннего механизма дипломатии.

NEWS.ru писал ранее, что член Совета Федерации Алексей Пушков раскрыл подробности обращения в ОБСЕ после запрета RT в Прибалтике.