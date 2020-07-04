В Литве состоялся парад по случаю Дня независимости США

https://static.news.ru/photo/e2354e5c-be1a-11ea-8526-fa163e074e61_660.jpg Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

В Вильнюсе, столице Литвы, состоялся парад, посвящённый празднованию Дня независимости Соединённых Штатов. В нём приняли участие литовские и американские военные, добровольцы и представители компаний и организаций США.

Праздник организовала ассоциация American Chamber of Commerce. Во время шествия его участники несли 244 американских флага — по числу лет независимости страны-партнёра. Торжественности событию придавал Литовский военный оркестр, передаёт Delfi.

Издание уточняет, что парад прошёл на проспекте Гедиминаса.

Ещё в пятницу, 3 июля, в литовской столице начались «американские выходные», которые продлятся до вечера воскресенья, 5 июля. Гостям праздника пообещали американскую кухню, музыку, мультфильмы. Помимо этого, можно будет поучаствовать в популярных в США видах спорта. Предусмотрены игры, викторины и конкурсы.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил жителей Белоруссии с Днём независимости, который там отметили 3 июля. Политик заверил, что гордится дружескими отношениями Грозного и Минска.