В клинике, где лечат Навального, не подтвердили отмену полицейской охраны

https://static.news.ru/photo/03261f48-e782-11ea-b5ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Soeder/Global Look Press

Полиция продолжает нести службу возле клиники Charité в Берлине, где находится на лечении российский оппозиционер Алексей Навальный. С таким утверждением выступили в пресс-службе медучреждения.

Там подчеркнули, что правоохранители обеспечивают порядок возле больницы, однако затруднились пояснить, где именно находятся полицейские, сославшись на отсутствие информации, передаёт РИА Новости.

В клинике также не смогли ответить, по какой причине был снят пост на входе на территорию, где несколько дней круглосуточно дежурили несколько полицейских автобусов, в то время как на улице находились патрули.

Полицейская охрана потребовалась в первые дни после того, как в столице Германии был доставлен политик, так как десятки журналистов мешали работе медиков и досаждали пациентам.

О том, что полиция сняла охрану, стало известно днём ранее. Одновременно с этим отозвали дежуривших у больницы репортёров и большинство СМИ.

Ажиотаж спал после того, как в медучреждении заявили, что не станут общаться с журналистами в режиме пресс-конференций, а будут публиковать информацию по мере поступления новых данных.

Навальный был доставлен в Германию 22 августа. До этого оппозиционер находился в российской больнице в Омске, куда был доставлен 20 числа с экстренно приземлившегося самолёта, на борту которого у него резко ухудшилось самочувствие.

Навальному стало плохо, когда он направлялся из Томска в Москву. Оппозиционер потерял сознание, его соратники заподозрили преднамеренное отравление политика. Омские медики ядов в организме Навального не обнаружили, однако их берлинские коллеги считают, что тот всё-таки был отравлен, хотя конкретное вещество пока определить не смогли.

С первого дня пациент находится в коме. Состояние его здоровья оценивается как серьёзное, но последствия болезни для организма специалисты оценить пока затрудняются. Они не исключают, что воздействие токсина окажет негативное долгосрочное влияние, особенно на нервную систему.

Ранее NEWS.ru писал, что берлинская клиника Charité, французское название которой переводится как «милосердие», пользуется большой популярностью у политиков. Здесь наблюдался у кардиологов первый президент России Борис Ельцин, проходили обследование последний лидер СССР Михаил Горбачёв, а также на тот момент будущий президент Грузии Эдуард Шеварднадзе.