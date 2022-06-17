В ФРГ признали, что не смогли сделать Путина «одиноким» Welt: западная стратегия по изоляции России и ее президента Путина не работает

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Немецкое издание Die Welt заявило, что стратегия Запада по изоляции России и ее президента Владимира Путина, взятая на вооружение после начала российской спецоперации, «не работает». Россия и Путин имеют в мире, особенно в незападной его части, значительно больше поддержки, чем считали авторы стратегии, отмечается в публикации.

Путин не одинок, — считают в Die Welt.

В качестве доказательства в издании назвали лишь пять стран за пределами США и ЕС, которые поддержали изоляцию России. Это только Австралия, Новая Зеландия, Канада, Япония и Южная Корея, посетовали в Die Welt. Страны «незападного» мира обвинили Вашингтон и Брюссель в лицемерии и не стали участвовать в данном процессе, подчеркивается в публикации.

При этом Россию поддержали в Китае, Бразилии, Индии и Южной Африке, вместе эти пять стран производят треть мирового ВВП, отмечает издание.

Ранее стало известно, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: изоляция страны, в том числе в технологической сфере, невозможна. Он добавил, что попытки изолировать Россию со стороны недружественных стран окажутся безуспешными. По словам Пескова, ни одна страна сама не будет стремиться к изоляции.