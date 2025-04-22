В ДНР нашли причины бесконечных нарушений со стороны Украины Советник главы ДНР Гагин: Украина не может контролировать свою армию

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ВС Украины

Украина не способна контролировать свои вооруженные силы, заявил NEWS.ru советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин. По его словам, Киев не собирается прекращать боевые действия, что подтверждают многочисленные нарушения пасхального перемирия.

Украина сама не собирается сворачивать боевые действия, о чем говорят сотни нарушений перемирия, которые предложил наш верховный главнокомандующий на Пасху. Эти нарушения говорят о том, что украинский режим не может полноценно управлять своей армией, то есть не имеет возможности контролировать ее. Оба варианта не в пользу украинской верхушки, — пояснил Гагин.

Он также отметил, что продолжение боевых действий позволяет украинским властям избегать ответственности за свои действия. По его мнению, конфликт используется Киевом как инструмент для ухода от международного давления и внутренних проблем.

Продолжение боевых действий говорит о том, что украинскому режиму не нужны мирные переговоры и им в принципе не нужен мир. Поэтому они будут в любом случае саботировать любые переговоры, любые соглашения, им так выгодно. Пока идет война, их не судят за то, что они натворили, — резюмировал Гагин.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на данный момент планов по переговорам России и Украины касательно приостановки ударов по гражданским объектам нет. При этом он добавил, что российский лидер Владимир Путин подтвердил готовность обсуждать этот вопрос.