В Британии зафиксировали наибольший суточный прирост заболевших COVID-19

Число заболевших коронавирусом в Великобритании за сутки выросло на 1735, это самый большой суточный прирост с 4 июня.
Как
Накануне число заболевших в Соединённом королевстве увеличилось на 1508, смертельных исходов — на 10.
Как писал NEWS.ru, число инфицированных в мире за всё время пандемии коронавируса по состоянию на 08:00 3 сентября достигло 26 031 410 человек, за сутки зарегистрировано 281 768 новых случаев, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Скончались от осложнений заболевания 863 028 человек, 6013 из них — за последние сутки.
В США выявлено 6 113 510 случаев заболевания, умерли 185 720 человек, выздоровели более 2,2 млн. В Бразилии заболели 3 997 865 человек, из них скончались 123 780 человек, поправились 3,38 млн. В Индии 3 853 406 заболевших, 67 376 умерших и 2,97 млн выздоровевших.
В России выявлен у 1 009 995 человек, за прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 4 995 человек. За время пандемии от коронавируса в РФ скончались 17 528 человек (+114 за сутки), выздоровели от инфекции 826 935 человек (+5766 за сутки).
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