В Британии зафиксировали наибольший суточный прирост заболевших COVID-19

https://static.news.ru/photo/aa358ef2-ee05-11ea-a22c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Grant Falvey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число заболевших коронавирусом в Великобритании за сутки выросло на 1735, это самый большой суточный прирост с 4 июня.

Как следует из оперативных данных минздрава Великобритании, общее количество заболевших коронавирусом в стране выросло до 340 411 человек, умерших — до 41 527. За последние сутки от инфекции скончались 13 человек.

Накануне число заболевших в Соединённом королевстве увеличилось на 1508, смертельных исходов — на 10.

Как писал NEWS.ru, число инфицированных в мире за всё время пандемии коронавируса по состоянию на 08:00 3 сентября достигло 26 031 410 человек, за сутки зарегистрировано 281 768 новых случаев, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Скончались от осложнений заболевания 863 028 человек, 6013 из них — за последние сутки.

В США выявлено 6 113 510 случаев заболевания, умерли 185 720 человек, выздоровели более 2,2 млн. В Бразилии заболели 3 997 865 человек, из них скончались 123 780 человек, поправились 3,38 млн. В Индии 3 853 406 заболевших, 67 376 умерших и 2,97 млн выздоровевших.

В России выявлен у 1 009 995 человек, за прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 4 995 человек. За время пандемии от коронавируса в РФ скончались 17 528 человек (+114 за сутки), выздоровели от инфекции 826 935 человек (+5766 за сутки).