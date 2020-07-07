В Англии собаку оставили на улице с грустной запиской

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Режим санкций за нарушения прав человека, который разрабатывается в Евросоюзе, не будет ориентирован на конкретную страну. Об этом заявила официальный представитель ЕС по иностранным делам Набила Массрали.

Режим будет иметь глобальный охват и, следовательно, не будет привязан к конкретной стране. В соответствии с существующей практикой, никакие конкретные названия не присваиваются режимам ограничительных мер, — рассказала Массрали журналистам...